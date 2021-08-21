Захарова высказалась о ситуации с заходом российских кораблей в испанский порт

Российская сторона с удивлением узнала об отказе Испании пустить российские корабли в порт города Сеуты. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, такой шаг противоречит декларации о партнёрстве между странами.

Ранее газета El País сообщила, что МИД Испании не разрешил двум российским кораблям зайти в порт Сеуты.

«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей... в порт города Сеута», — приводит сайт МИД заявление Захаровой.

По её словам, ситуация выглядит странно на фоне «положительной практики взаимодействия» по вопросам захода российских военных кораблей в порты Испании.

«Указанный шаг, несомненно, противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году декларации о стратегическом партнёрстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию», — отметила она.

Представитель МИД также не исключила, что испанская сторона передала СМИ информацию об инциденте для того, чтобы «продемонстрировать своё равнение на русофобское крыло НАТО» перед саммитом альянса, который планируют провести в Мадриде в 2022 году.

20 августа МИД Испании сообщил, что российская сторона не предоставила необходимую для входа в испанский порт документацию.

Позднее посольство России в Мадриде сообщило, что российские корабли оперативно предоставили необходимую информацию.