В посольстве России ответили на заявление МИД Испании о заходе кораблей

Посольство России в Мадриде сообщило, что российские корабли предоставили необходимую информацию для захода в порт испанского города Сеута.

Ранее в МИД Испании сообщили, что не отказывали кораблям из России в заходе в порт Сеуты. По данным испанской стороны, российские судна не предоставили необходимую для входа документацию.

В посольстве России ответили, что испанские дипломаты потребовали предоставить «данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута».

«Необходимые сведения были оперативно предоставлены», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее газета El País сообщила, что МИД Испании не разрешил двум российским кораблям зайти в порт Сеуты.

Издание также не исключило «политического характера» решения в свете того, что Мадрид весной 2022 года принимает саммит глав государств и правительств НАТО.