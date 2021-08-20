В посольстве России ответили на заявление МИД Испании о заходе кораблей
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- РИА Новости
Ранее в МИД Испании сообщили, что не отказывали кораблям из России в заходе в порт Сеуты. По данным испанской стороны, российские судна не предоставили необходимую для входа документацию.
В посольстве России ответили, что испанские дипломаты потребовали предоставить «данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута».
«Необходимые сведения были оперативно предоставлены», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее газета El País сообщила, что МИД Испании не разрешил двум российским кораблям зайти в порт Сеуты.
Издание также не исключило «политического характера» решения в свете того, что Мадрид весной 2022 года принимает саммит глав государств и правительств НАТО.