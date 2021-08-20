В МИД Испании прокомментировали ситуацию с заходом российских кораблей

Испания не отказывала кораблям из России в заходе в порт Сеуты. Как сообщили в МИД страны, российская сторона не предоставила необходимую для входа документацию.

«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что, когда у них запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам её не предоставили», — приводит ТАСС заявление.

Ранее газета El País сообщила, что МИД Испании не разрешил двум российским кораблям зайти в порт Сеуты.

По информации издания, кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» не позволили войти в испанский порт по причине того, что МИД Испании не получил от российских военных информацию касательно их следующего пункта назначения.

Газета также не исключила «политического характера» решения в свете того, что Мадрид весной 2022 года принимает саммит глав государств и правительств НАТО.