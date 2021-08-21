США ввели санкции против 19 официальных лиц Никарагуа
- Reuters
«Сегодняшними действиями мы подчеркиваем решимость призвать к ответу тех, кто замешан в не поддерживающем демократию правительстве Ортеги-Мурильо» — сказано в заявлении, подготовленном главой пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Он отметил, что люди, на которых наложились визовые ограничения, не приветствуются в Соединённых Штатах.
Ранее в Госдепе США заявили, что решение президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента страны Росарио Мурильо запретить последней оппозиционной партии участвовать в ноябрьских выборах говорит об их желании остаться у власти любой ценой.
В июле в США ввели ограничения против 100 официальных лиц Никарагуа.