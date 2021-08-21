Посол России в Вашингтоне заявил о тенденции США на ухудшение отношений с Россией

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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о тенденции Соединённых Штатов на ухудшение отношений с Россией.
Посол России в Вашингтоне заявил о тенденции США на ухудшение отношений с Россией
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший «подрыв» отношений с Россией», — сказано в заявлении Антонова, опубликованном в Facebook-аккаунте посольства.

По его словам, вместо фокусировки на настоящих проблемах всеобщей безопасности, США «занимается нравоучениями».

Посол при этом подчеркнул, что очередные санкции введены под абсолютно надуманным предлогом.

Ранее стало известно, что США включили две российские компании и два судна в обновлённые чёрные списки в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, США ограничили импорт из России некоторых видов оружия и боеприпасов.

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