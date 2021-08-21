Посол России в США Антонов прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства трубопровода «Северный поток — 2», нарушают международное право и расходятся с принципом свободных рыночных отношений.

«Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», — говорится в сообщении посла, опубликованном в Facebook-аккаунте посольства.

По его словам, подобные санкции являются попыткой «получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива».

Антонов подчеркнул, что Вашингтон изначально не желал допустить адекватного развития энергосотрудничества России с Европой.