США ограничили импорт из России некоторых видов оружия и боеприпасов

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Соединённые Штаты ограничивают ввоз из России ряда видов оружия и боеприпасов, а также экспорт в Россию продукции, связанной с ракетной и ядерной сферами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.
США ограничили импорт из России некоторых видов оружия и боеприпасов
  • Pixabay

«Новые санкции... включают ограничения на постоянный ввоз некоторых видов российского огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, новые и находящиеся на рассмотрении заявки на получение разрешений на постоянный ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов, произведённых или находящихся в России, будут отклонены.

К тому же будет ограничен экспорт в Россию продукции, связанной с ракетной и ядерной сферами.

Ранее Министерство финансов США внесло в чёрный список девять физических лиц и две компании из России.

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