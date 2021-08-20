США ограничили импорт из России некоторых видов оружия и боеприпасов
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«Новые санкции... включают ограничения на постоянный ввоз некоторых видов российского огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
Как отмечается, новые и находящиеся на рассмотрении заявки на получение разрешений на постоянный ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов, произведённых или находящихся в России, будут отклонены.
К тому же будет ограничен экспорт в Россию продукции, связанной с ракетной и ядерной сферами.
Ранее Министерство финансов США внесло в чёрный список девять физических лиц и две компании из России.