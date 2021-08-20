В Совфеде прокомментировали указ Байдена о возможности санкций против энергопроектов России

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал указ президента США Джо Байдена, позволяющий вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.
В Совфеде прокомментировали указ Байдена о возможности санкций против энергопроектов России
  • Reuters

«У меня складывается впечатление, что Байден пытается отвлечь внимание мирового сообщества от всех проблем, которые возникли у самих американцев в Афганистане, с учётом такого неконтролируемого бегства», — заявил сенатор.

По его словам, в американском обществе сейчас развиваются негативные тенденции, связанные с том числе с критикой президента.

«Ну ввёл он (Байден. — RT) эти санкции. Я не знаю, о каких проектах он говорит. Россия как работала, проектировала свои энергообъекты, какие-то энергопроекты, так это и будет делать. Эти санкции американцев на нас действовать не будут. Это стандартный американский приём, который давно уже не работает в отношении России так, как они на это рассчитывали. Мы спокойно обходим эти санкции и продолжаем своё поступательное развитие», — заключил Джабаров.

Ранее Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

Байден обратился с письмом к конгрессу, в котором говорится о «необычайной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, создаваемой определённой пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации».

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