Меркель прокомментировала ситуацию с вещанием RT на немецком

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным прокомментировала ситуацию с вещанием телеканала RT на немецком.

Она ответила на вопрос корреспондента RT относительно того, что немецкие власти препятствуют запуску телеканала.

Также российский журналист отметил, что, по данным немецких СМИ, власти Германии оказывают давление на Люксембург, чтобы в этой стране RT на немецком языке не получил лицензию на вещание. Корреспондент призвал Меркель помочь RT «со свободой слова».

Канцлер заявила, что ФРГ «никакого давления не оказывала».

«В Германии ни федеральное, ни земельное правительства такими вопросами не занимаются», — сказала Меркель.

1 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал издания Süddeutsche Zeitung, в котором говорится, что немецкие официальные лица обсуждали, как не допустить начала вещания RT на немецком языке.

По её словам, в Германии против RT DE развёрнута информационная война.

Также сообщалось, что юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране. После этого будут приниматься решения о дальнейших действиях.

В феврале 2020 года, до официального объявления о запуске, RT направил медиарегулятору Люксембурга предварительный запрос о выдаче лицензии. В ответ регулятор попросил направить заявку позже — за месяц до планируемого запуска. Изначально не предусматривался длительный срок изучения заявки, но 13 августа 2021 года, спустя два месяца после подачи повторной заявки и после серии консультаций с коллегами из Германии, медиарегулятор направил RT отказ в выдаче лицензии.

Германские чиновники при этом дали понять, что положительное решение Люксембурга по RT DE их не удовлетворит.

Директор Государственного агентства по СМИ федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и уполномоченный Евросоюза по СМИ Тобиас Шмид заявлял: «Если Люксембург и Германия не договорятся, мы обратимся за разъяснениями в Еврокомиссию».

В свою очередь, министр ФРГ по делам культуры и СМИ Германии Моника Грюттерс заявила, что «правительство ФРГ внимательно следит за начатой в Люксембурге процедурой по регулированию деятельности СМИ».