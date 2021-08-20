Путин и Токаев обсудят в Москве ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин в субботу, 21 августа, встретится в Москве с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учётом ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Токаев заявил, что тяжесть основных рисков, связанных с обстановкой в Афганистане, несут центральноазиатские страны.

Также МИД Казахстана напомнил о непризнании «Талибана»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.