Путин и Токаев обсудят в Москве ситуацию в Афганистане
- Reuters
«Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учётом ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее Токаев заявил, что тяжесть основных рисков, связанных с обстановкой в Афганистане, несут центральноазиатские страны.
Также МИД Казахстана напомнил о непризнании «Талибана»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.