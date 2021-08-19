Токаев напомнил о рисках для стран Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала заявил, что тяжесть основных рисков из-за ситуации в Афганистане несут центральноазиатские страны.
Токаев напомнил о рисках для стран Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане
  • Reuters

«Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами, вызванными резким изменением военно-политической обстановки в этой стране. По его словам, основную тяжесть возникающих рисков сегодня несут государства Центральной Азии, находящиеся в непосредственной близости от очагов напряжённости», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее Министерство обороны Казахстана сообщило, что приняло меры по усилению бдительности в связи с обострением ситуации в Афганистане.

Президент Казахстана также провёл совещание по этому поводу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить