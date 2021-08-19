Токаев напомнил о рисках для стран Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала заявил, что тяжесть основных рисков из-за ситуации в Афганистане несут центральноазиатские страны.

«Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами, вызванными резким изменением военно-политической обстановки в этой стране. По его словам, основную тяжесть возникающих рисков сегодня несут государства Центральной Азии, находящиеся в непосредственной близости от очагов напряжённости», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее Министерство обороны Казахстана сообщило, что приняло меры по усилению бдительности в связи с обострением ситуации в Афганистане.

Президент Казахстана также провёл совещание по этому поводу.