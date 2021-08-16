Минобороны Казахстана приняло меры в связи с ситуацией в Афганистане

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Министерство обороны Казахстана сообщило, что приняло меры по усилению бдительности в связи с обострением ситуации в Афганистане.
Минобороны Казахстана приняло меры в связи с ситуацией в Афганистане
  • Pixabay

Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.

«Прежде всего это коснулось подразделений сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны», — заявили в Минобороны Казахстана.

Также министр обороны страны Нурлан Ермекбаев поручил отслеживать и анализировать обстановку в регионе и организовать круглосуточное дежурство сил и средств.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

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