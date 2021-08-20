МИД Казахстана напомнил о непризнании «Талибана»

Власти Казахстана не признали движение «Талибан»* после установления им контроля над основной территорией Афганистана, сообщил замглавы казахского МИД Акан Рахметуллин.

«Талибан» мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ. Мы в Казахстане продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране», — сказал он на брифинге; его слова приводит ТАСС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что тяжесть основных рисков, связанных с обстановкой в Афганистане, несут центральноазиатские страны.

Также страна приняла меры по усилению бдительности в связи с обострением ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.