МИД Казахстана напомнил о непризнании «Талибана»
- Reuters
«Талибан» мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ. Мы в Казахстане продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране», — сказал он на брифинге; его слова приводит ТАСС.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что тяжесть основных рисков, связанных с обстановкой в Афганистане, несут центральноазиатские страны.
Также страна приняла меры по усилению бдительности в связи с обострением ситуации в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.