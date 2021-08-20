El Pais: Испания не пустила российские корабли в порт Сеуты

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МИД Испании не разрешил двум военным кораблям России зайти в порт Сеуты, пишет газета El Pais.

Кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» не позволили войти в испанский порт по причине того, что МИД Испании не получил от российских военных информацию касательно следующего их пункта назначения.

Согласно информации El Pais, решение о непредоставлении пропуска является политическим, так как Мадрид весной 2022 года принимает саммит глав государств и правительств НАТО.

В материале отмечается, что визиты кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в Сеуту были рядовой практикой с 2010 по 2016 годы. За этот период российские военные корабли произвели порядка 60 заходов с экипажем более 10 тыс. человек.

Ранее стало известно, что ВМФ России получит в 2021 году три новых атомных подводных лодки и одну дизель-электрическую.

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