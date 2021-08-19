В МИД Италии заявили о подготовке внеочередного саммита G20 из-за ситуации в Афганистане
- Reuters
Об этом сообщает ANSA.
«Италия как страна, председательствующая в G20... планирует созвать специальную встречу на уровне лидеров, чтобы содействовать углублённому обсуждению ситуации в Афганистане», — заявил он.
По его словам, данный саммит позволит скоординировать общую позицию по ситуации в Афганистане с такими странами, как Россия, Китай и Турция.
«Формат G20 позволит нам согласовать нашу позицию с другими важными партнёрами: Россией, Китаем и Турцией», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США поддерживают связь с Россией и Китаем по вопросам эвакуации людей из Афганистана, в том числе жителей республики, которые помогали американским военным.