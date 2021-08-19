В МИД Италии заявили о подготовке внеочередного саммита G20 из-за ситуации в Афганистане

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Глава МИД Италии Луиджи ди Майо заявил, что власти страны ведут подготовку внеочередного саммита G20 для обсуждения ситуации в Афганистане.
В МИД Италии заявили о подготовке внеочередного саммита G20 из-за ситуации в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает ANSA.

«Италия как страна, председательствующая в G20... планирует созвать специальную встречу на уровне лидеров, чтобы содействовать углублённому обсуждению ситуации в Афганистане», — заявил он.

По его словам, данный саммит позволит скоординировать общую позицию по ситуации в Афганистане с такими странами, как Россия, Китай и Турция.

«Формат G20 позволит нам согласовать нашу позицию с другими важными партнёрами: Россией, Китаем и Турцией», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США поддерживают связь с Россией и Китаем по вопросам эвакуации людей из Афганистана, в том числе жителей республики, которые помогали американским военным.

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