Богданов и посол Палестины обсудили палестино-израильское урегулирование

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль провели встречу.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы «состоялся углублённый обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования».

«Были также затронуты актуальные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил президента Палестины Махмуда Аббаса за помощь в тушении лесных пожаров к западу от Иерусалима.