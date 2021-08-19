Богданов и посол Палестины обсудили палестино-израильское урегулирование

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль провели встречу.
Богданов и посол Палестины обсудили палестино-израильское урегулирование
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы «состоялся углублённый обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования».

«Были также затронуты актуальные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил президента Палестины Махмуда Аббаса за помощь в тушении лесных пожаров к западу от Иерусалима.

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