Богданов и посол Палестины обсудили палестино-израильское урегулирование
- Reuters
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе беседы «состоялся углублённый обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования».
«Были также затронуты актуальные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил президента Палестины Махмуда Аббаса за помощь в тушении лесных пожаров к западу от Иерусалима.