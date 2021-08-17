Министр обороны Израиля поблагодарил Палестину за помощь в тушении природных пожаров

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Министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил президента Палестины Махмуда Аббаса за помощь в тушении лесных пожаров к западу от Иерусалима.
Министр обороны Израиля поблагодарил Палестину за помощь в тушении природных пожаров
  • РИА Новости

«Хочу поблагодарить палестинского лидера Махмуда Аббаса за его инициативу по отправке пожарных, которые прибыли сегодня на помощь Израилю. Взаимная забота и спасение человеческих жизней — общие интересы для всех нас», — написал Ганц в Twitter.

Израильское радио Kan опубликовало фотографии и видео пожаров, которые произошли недалеко от Иерусалима.

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