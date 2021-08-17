Министр обороны Израиля поблагодарил Палестину за помощь в тушении природных пожаров
- РИА Новости
«Хочу поблагодарить палестинского лидера Махмуда Аббаса за его инициативу по отправке пожарных, которые прибыли сегодня на помощь Израилю. Взаимная забота и спасение человеческих жизней — общие интересы для всех нас», — написал Ганц в Twitter.
Израильское радио Kan опубликовало фотографии и видео пожаров, которые произошли недалеко от Иерусалима.
השריפה בהרי ירושלים | תיעוד נוסף של השריפה ומאמצי הכיבוי@VeredPelman— כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2021
(צילום: דוברות כיבוי והצלה) pic.twitter.com/VP95mWazS0
השריפות בהרי ירושלים | כבאות והצלה: עד כה עלו באש כ-25,000 דונם, 1,000 יותר מאסון הכרמל. תיעוד: מטוס הרקולס של חיל האוויר מפזר חומרי כיבוי מעל אזור השריפה בהר איתן@VeredPelman@SuleimanMas1— כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2021
(צילום: עדיאל לוי, כבאות והצלה) pic.twitter.com/Xg8KeaGhLq