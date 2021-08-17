Министр обороны Израиля поблагодарил Палестину за помощь в тушении природных пожаров

Министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил президента Палестины Махмуда Аббаса за помощь в тушении лесных пожаров к западу от Иерусалима.

«Хочу поблагодарить палестинского лидера Махмуда Аббаса за его инициативу по отправке пожарных, которые прибыли сегодня на помощь Израилю. Взаимная забота и спасение человеческих жизней — общие интересы для всех нас», — написал Ганц в Twitter.

Израильское радио Kan опубликовало фотографии и видео пожаров, которые произошли недалеко от Иерусалима.

השריפה בהרי ירושלים | תיעוד נוסף של השריפה ומאמצי הכיבוי@VeredPelman

(צילום: דוברות כיבוי והצלה) pic.twitter.com/VP95mWazS0 — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2021