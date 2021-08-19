В СФ отреагировали на призыв Борреля не дать России и Китаю «взять контроль» в Афганистане

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула».
В СФ отреагировали на призыв Борреля не дать России и Китаю «взять контроль» в Афганистане
  • Reuters

По словам сенатора, в данном случае заявление Борреля не является правильным и по содержанию, и по сути.

«Вместо того чтобы говорить о прекращении братоубийственной войны в Афганистане и привлечении для этого тех стран, которые заинтересованы в этом, его, оказывается, больше всего заботит не мир и спокойствие в Афганистане, а то, чтобы Афганистан не оказался под влиянием России и Китая», — сказал Цеков.

Он добавил, что Россия и Китай будут помогать Кабулу в том, чтобы «на земле Афганистана воцарились мир и спокойствие», но при этом о вмешательстве во внутренние дела страны речь не идёт.

«А вот американцы и европейцы, которые на протяжении 20 лет фактически управляли процессами в Афганистане, они как раз навязывали своё видение того, как должен существовать Афганистан, как должна строиться власть, как должна эта власть строить своё отношение к оппозиции. То есть Боррель в принципе не может угомониться после того, как американцы и их компания в лице ЕС полностью провалили политику, проводимую на протяжении 20 лет в Афганистане», — заключил Цеков.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула».

По его словам Турция, Китай, Россия получили новые возможности «усилить своё влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить