Байден допустил присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа

Короткая ссылка
Президент Соединённых Штатов Джо Байден не исключил, что американские военные могут остаться в Афганистане до полной эвакуации всех граждан США из республики.
Байден допустил присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа
  • Reuters
  • © U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul

«Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс (эвакуации. — RT) до 31 августа», — заявил он в интервью ABC News.

Байден уточнил, что американские военные будут находиться в Кабуле до тех пор, пока не вывезут всех сограждан.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что ситуация в аэропорту столицы Афганистана в настоящий момент стабильна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить