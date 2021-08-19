Байден допустил присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа

Президент Соединённых Штатов Джо Байден не исключил, что американские военные могут остаться в Афганистане до полной эвакуации всех граждан США из республики.

«Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс (эвакуации. — RT) до 31 августа», — заявил он в интервью ABC News.

Байден уточнил, что американские военные будут находиться в Кабуле до тех пор, пока не вывезут всех сограждан.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что ситуация в аэропорту столицы Афганистана в настоящий момент стабильна.