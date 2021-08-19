Байден допустил присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа
- Reuters
- © U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul
«Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс (эвакуации. — RT) до 31 августа», — заявил он в интервью ABC News.
Байден уточнил, что американские военные будут находиться в Кабуле до тех пор, пока не вывезут всех сограждан.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что ситуация в аэропорту столицы Афганистана в настоящий момент стабильна.