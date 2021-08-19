Байден назвал неизбежным хаос в Афганистане после вывода войск США

Американский лидер Джо Байден рассказал, что хаос после вывода войск США из Афганистана был неизбежен.

Американский лидер отрицательно ответил на вопрос журналиста ABC News о возможности вывода войск другими способами.

«Нам ещё предстоит оглянуться назад и разобраться, но сама мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести войска, без того, чтобы последовал хаос, — я не знаю, как это происходит», — сказал он в интервью телеканалу.

Ранее Байден в ходе телеобращения сообщил о готовности подвергнуться критике за решение вывести войска США из Афганистана, но настаивает на правильности данного шага.