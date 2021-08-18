Путин и президент Ирана Раиси провели телефонный разговор
- РИА Новости
«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений и отмечена приверженность дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества», — сообщили в Кремле.
Также президенты обсудили реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и взаимодействие в борьбе с COVID-19.
«Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране», — добавили в пресс-службе президента.
Также Путин и Раиси обсудили подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе с учётом поданной Ираном заявки на полноформатное членство в этой организации.
Как ранее сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, в Иране обсуждается вопрос запуска русскоязычного телевизионного канала.
5 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению Путина прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации Ибрагима Раиси.