Путин и президент Ирана Раиси провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, они обсудили события в Афганистане, а также выразили удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений.

«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений и отмечена приверженность дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества», — сообщили в Кремле.

Также президенты обсудили реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и взаимодействие в борьбе с COVID-19.

«Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране», — добавили в пресс-службе президента.

Также Путин и Раиси обсудили подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе с учётом поданной Ираном заявки на полноформатное членство в этой организации.

Как ранее сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, в Иране обсуждается вопрос запуска русскоязычного телевизионного канала.

5 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению Путина прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации Ибрагима Раиси.