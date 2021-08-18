Путин и президент Ирана Раиси провели телефонный разговор

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, они обсудили события в Афганистане, а также выразили удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений.
Путин и президент Ирана Раиси провели телефонный разговор
  • РИА Новости

«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений и отмечена приверженность дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества», — сообщили в Кремле.

Также президенты обсудили реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и взаимодействие в борьбе с COVID-19.

«Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране», — добавили в пресс-службе президента.

Также Путин и Раиси обсудили подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе с учётом поданной Ираном заявки на полноформатное членство в этой организации.

Как ранее сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, в Иране обсуждается вопрос запуска русскоязычного телевизионного канала.

5 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению Путина прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации Ибрагима Раиси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить