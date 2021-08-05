Володин принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси.

Володин передал Раиси поздравление от российского лидера. Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений. Как заявил председатель Госдумы, Россия придаёт большое значение развитию отношений с Ираном.

Володин также обсудил межпарламентское сотрудничество с председателем собрания Исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Они выступили за укрепление отношений между странами на основе дружбы, доверия и отсутствия двойных стандартов.

«Наши отношения в рамках парламентского измерения развиваются в различных форматах, в частности в рамках Комиссии высокого уровня по сотрудничеству между Государственной думой и собранием Исламского совета Ирана. Несмотря на пандемию, мы поддерживаем контакты», — сказал Володин.

По его словам, нужно сделать всё для того, чтобы отношения между двумя странами были более динамичными, а сотрудничество вышло на новый уровень.

Стороны обсудили и необходимость продолжения работы в рамках Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

«Этот формат доказал свою эффективность», — отметил Володин.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», Володин и спикер альтинга Исландии Стейнгримур Йоханн Сигфуссон обсудили межпарламентское сотрудничество.