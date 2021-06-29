Володин обсудил межпарламентское сотрудничество со спикером альтинга Исландии
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
Как заявил Сигфуссон, Россия и Исландия должны обсуждать темы, интересующие обе стороны, несмотря на конфликтные ситуации в мире.
Со своей стороны Володин, комментируя развитие сотрудничества двух стран в Арктике, предложил создать межпарламентскую рабочую группу. Сигфуссон ответил, что Исландия выступает за взаимодействие с Россией в этом вопросе. Он добавил, что такие темы важно обсуждать и на площадках Совета Европы.
Володин подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу.
В мае сообщалось, что Володин и спикер Национального собрания Южной Кореи Пак Пён Сон обсудили развитие двустороннего межпарламентского взаимодействия.