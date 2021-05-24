Володин провёл встречу с депутатами парламента Южной Кореи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Национального собрания Южной Кореи Пак Пён Сон обсудили развитие двустороннего межпарламентского взаимодействия.

Одной из тем стала борьба с пандемией. Стороны отметили общий для двух стран подход — здоровье людей прежде всего.

«Хочется ещё раз подчеркнуть и здравый подход, и правильные шаги со стороны руководства Южной Кореи, когда мы находим с вами взаимодействие по таким важным вопросам, как спасение жизней граждан, развитие отношений (говоря об этом, ещё раз хочется подчеркнуть, что они отличаются открытостью)», — сказал Володин.

По его словам, нужно сделать всё возможное, чтобы обеспечить законодательное регулирование вопросов, требующих решения.

В свою очередь, Пак Пён Сок отметил, что Россия — первая страна для Республики Корея для личного визита среди четырёх главных держав, окружающих Корейский полуостров, и это является символом важности отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Володин рассказал о позициях России в Парламентской ассамблее Совета Европы.