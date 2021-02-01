Володин рассказал о позициях России в ПАСЕ

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о позициях России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Володин рассказал о позициях России в ПАСЕ
  • © duma.gov.ru

Об этом сообщают «Дни.ру».

По словам Володина, с момента возвращения российской делегации в ПАСЕ позиции страны укрепились, большинство в ассамблее настроено на конструктивный диалог.

«Со своей стороны, будем поддерживать контакты», — заявил спикер Госдумы.

Как отметил Володин, российские парламентарии планируют использовать площадку ПАСЕ для обмена законодательным опытом.

Зимняя сессия ПАСЕ состоялась 26—28 января в Страсбурге. Российскую делегацию возглавлял вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Ранее Володин оценил смешанную систему выборов в нижнюю палату парламента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить