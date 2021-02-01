Володин рассказал о позициях России в ПАСЕ
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Об этом сообщают «Дни.ру».
По словам Володина, с момента возвращения российской делегации в ПАСЕ позиции страны укрепились, большинство в ассамблее настроено на конструктивный диалог.
«Со своей стороны, будем поддерживать контакты», — заявил спикер Госдумы.
Как отметил Володин, российские парламентарии планируют использовать площадку ПАСЕ для обмена законодательным опытом.
Зимняя сессия ПАСЕ состоялась 26—28 января в Страсбурге. Российскую делегацию возглавлял вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Ранее Володин оценил смешанную систему выборов в нижнюю палату парламента.