Володин рассказал о позициях России в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о позициях России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщают «Дни.ру».

По словам Володина, с момента возвращения российской делегации в ПАСЕ позиции страны укрепились, большинство в ассамблее настроено на конструктивный диалог.

«Со своей стороны, будем поддерживать контакты», — заявил спикер Госдумы.

Как отметил Володин, российские парламентарии планируют использовать площадку ПАСЕ для обмена законодательным опытом.

Зимняя сессия ПАСЕ состоялась 26—28 января в Страсбурге. Российскую делегацию возглавлял вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Ранее Володин оценил смешанную систему выборов в нижнюю палату парламента.