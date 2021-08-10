В Иране сообщили о планах создания ТВ-канала на русском языке

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В Иране обсуждается вопрос запуска русскоязычного телевизионного канала на территории страны. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
В Иране сообщили о планах создания ТВ-канала на русском языке
  • РИА Новости

«Мы сейчас ведём беседу с соответствующими руководителями, чтобы русскоязычный канал был создан на территории Ирана», — приводит ТАСС слова Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

По его словам, в стране есть много каналов на иностранных языках, но русскоязычного нет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси.

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