В Иране сообщили о планах создания ТВ-канала на русском языке

В Иране обсуждается вопрос запуска русскоязычного телевизионного канала на территории страны. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Мы сейчас ведём беседу с соответствующими руководителями, чтобы русскоязычный канал был создан на территории Ирана», — приводит ТАСС слова Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

По его словам, в стране есть много каналов на иностранных языках, но русскоязычного нет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси.