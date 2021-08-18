Трамп заявил, что Россия и Китай будут изучать вертолёты США в Афганистане

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Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что вертолёты США Black Hawk, переданные Афганистану, теперь будут изучать Россия, Китай и другие страны.
Трамп заявил, что Россия и Китай будут изучать вертолёты США в Афганистане
  • © REUTERS/Octavio Jones

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп возмутился тем фактом, что американские силы не уничтожили военную технику, стоимость которой составляет «миллиарды долларов», перед уходом из Афганистана и она оказалась в распоряжении движения «Талибан»*.

«Новейшие вертолёты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — заявил он.

Американский президент Джо Байден в ходе телеобращения отмечал готовность подвергнуться критике за решение вывести войска США из Афганистана, но настаивал на правильности данного шага.

Ранее CNN сообщал, что сотрудники американского посольства в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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