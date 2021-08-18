Трамп заявил, что Россия и Китай будут изучать вертолёты США в Афганистане
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Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Трамп возмутился тем фактом, что американские силы не уничтожили военную технику, стоимость которой составляет «миллиарды долларов», перед уходом из Афганистана и она оказалась в распоряжении движения «Талибан»*.
«Новейшие вертолёты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — заявил он.
Американский президент Джо Байден в ходе телеобращения отмечал готовность подвергнуться критике за решение вывести войска США из Афганистана, но настаивал на правильности данного шага.
Ранее CNN сообщал, что сотрудники американского посольства в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.