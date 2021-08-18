CNN: сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

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Сотрудники посольства Соединённых Штатов в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации.
CNN: сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев
  • Reuters

Об этом сообщает CNN со ссылкой на члена палаты представителей конгресса США Энди Кима.

«Визиты по визовым и паспортным вопросам в посольстве отменены, а паспорта, находившиеся в распоряжении посольства, уничтожены», — заявил Ким.

На данный момент предоставление визовых услуг на территории Афганистана невозможно.

CNN не располагает точными данными о причинах уничтожения паспортов граждан Афганистана, однако не исключает, что это было сделано с тем, чтобы они не попали в руки представителей радикального движения «Талибан»*.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты переводят свой дипломатический персонал из посольства в Кабуле в столичный аэропорт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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