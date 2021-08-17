Джонсон обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом ситуацию в Афганистане.
Джонсон обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

«Премьер-министр подчеркнул свою приверженность работе с международными партнёрами, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане и в целом в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон подчеркнул, что любое признание нового правительства Афганистана должно произойти на международной, а не односторонней основе.

Ранее Джонсон призвал Совбез ООН и НАТО согласовать единую позицию по ситуации в Афганистане.

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