Вандалы разгромили центр вакцинации под Тулузой
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- РИА Новости
Как сообщает радиостанция France Bleu, инцидент произошёл в ночь на вторник, 17 августа.
По данным издания, один или несколько злоумышленников ворвались в здание, перевернув там все столы и компьютеры.
Также вандалы вынули из холодильника ампулы с вакцинами, опустошив их и разбросав по полу.
Было уничтожено около 500 доз вакцин от коронавируса.
Полиция начала расследование.
Ранее сообщалось, что французские правоохранительные органы применили слезоточивый газ на акции протеста против санпропусков в Лионе из-за начавшихся волнений.