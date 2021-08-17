Вандалы разгромили центр вакцинации под Тулузой

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Центр вакцинации во французской коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль под Тулузой подвергся акту вандализма.
Вандалы разгромили центр вакцинации под Тулузой
  • © Андрей Сорокин
  • РИА Новости

Как сообщает радиостанция France Bleu, инцидент произошёл в ночь на вторник, 17 августа.

По данным издания, один или несколько злоумышленников ворвались в здание, перевернув там все столы и компьютеры.

Также вандалы вынули из холодильника ампулы с вакцинами, опустошив их и разбросав по полу.

Было уничтожено около 500 доз вакцин от коронавируса.

Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что французские правоохранительные органы применили слезоточивый газ на акции протеста против санпропусков в Лионе из-за начавшихся волнений.

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