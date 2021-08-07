Полиция применила слезоточивый газ на митинге против санпропусков в Лионе

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Французские правоохранительные органы применили слезоточивый газ на акции протеста против санпропусков в Лионе из-за начавшихся волнений.
Полиция применила слезоточивый газ на митинге против санпропусков в Лионе
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV.

По данным канала, после применения слезоточивого газа возникшие во время митинга волнения прекратились.

Отмечается, что, согласно предварительному подсчёту властей, в Лионе на демонстрацию вышли порядка 2450 протестующих.

Ранее стало известно, что более 150 городов Франции примут участие в акции протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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