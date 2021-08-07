Полиция применила слезоточивый газ на митинге против санпропусков в Лионе
- Reuters
Об этом сообщает BFMTV.
По данным канала, после применения слезоточивого газа возникшие во время митинга волнения прекратились.
Отмечается, что, согласно предварительному подсчёту властей, в Лионе на демонстрацию вышли порядка 2450 протестующих.
Ранее стало известно, что более 150 городов Франции примут участие в акции протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.