Более 150 городов Франции примут участие в митинге против карантинных мер из-за COVID-19

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Более 150 городов Франции примут участие в акции протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Более 150 городов Франции примут участие в митинге против карантинных мер из-за COVID-19
  • © REUTERS/Benoit Tessier

Об этом сообщает FranceInfo.

По данным портала, это уже четвёртый за лето день массовых протестов населения против ужесточения санитарных мер. В частности, 31 июля в манифестациях в стране приняли участие более 200 тыс. человек.

Отмечается, что демонстранты недовольны принятым парламентом и одобренным Конституционным советом законопроектом, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков.

Ранее в греческих городах Афины, Салоники и Патры прошли акции против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, а перед дворцом президента Словакии в Братиславе несколько сотен протестующих устроили демонстрацию против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации от коронавируса граждан.

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