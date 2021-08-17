Лавров рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации.

«Что касается визовой тематики, у нас есть проблемы с Европейским союзом, которые необходимо решить. Сейчас, как вы знаете, идёт предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи (при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической) о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, «там вроде политическая воля продемонстрирована, продекларирована».

«Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур и ряд других (вопросов. — RT)», — добавил министр.

Ранее министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V» в ЕС.

В РФПИ сообщали, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».