В «Талибане» прокомментировали ситуацию с выводом войск США из Афганистана

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мухаммад Наим в эфире RT Arabic прокомментировали ситуацию с выводом войск США из Афганистана.

«Вы знаете, что глава американской администрации Джо Байден сделал заявления, в которых было сказано, что эти события тоже привели его в замешательство. Как вы сказали, вывод войск должен был проводиться строго организованно. После подписания соглашения мы говорили им, что вывод войск должен происходить организованно по определённому согласованному графику. Мы говорили им об этом на каждой встрече. И даже, когда они отложили вывод войск на четыре месяца и даже ещё на больший срок, мы говорили им о том, что вывод войск должен происходить в определённом порядке. Я не знаю, почему происходит этот хаос и растерянность и напряжённость, почему произошли эти события в Кабульском аэропорту, эти сцены, вызывающие боль у всех афганцев, этот страх у людей, пытающихся покинуть свою страну», — заявил Наим.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телеобращения сообщил о готовности подвергнуться критике за решение вывести войска США из Афганистана, но настаивает на правильности данного шага.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT это заявление американского лидера.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.