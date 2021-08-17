Политолог прокомментировал заявление Байдена о выводе войск США из Афганистана

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Джо Байдена о готовности подвергнуться критике за решение вывести войска США из Афганистана.

Как отметил Шаповалов, в адрес американского лидера Джо Байдена уже можно наблюдать критические высказывания, но этот объём «не сопоставим с той вакханалией, которая творилась в период президентства Дональда Трампа».

«Когда абсолютно любое его решение, любые сказанные им слова подвергались жёсткой критике и оскорблениям в адрес президента со стороны большинства американских журналистов. Сейчас, конечно, американское экспертное сообщество и журналисты, симпатизирующие Байдену, постараются найти оправдания действиям американского президента, не исключаю, что даже появится инициатива выдвинуть Джо Байдена на Нобелевскую премию мира… Для американского обывателя всегда найдётся пара-тройка аргументов, оправдывающих Байдена и его поражение в Афганистане», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом политолог добавил, что сейчас можно ожидать самых разных сценариев поведения США относительно ситуации в Афганистане.

«Не нужно забывать о том, что американская внешняя политика чрезвычайно цинична... Всегда есть вероятность, даже не устанавливая прямых контактов, использовать эту ситуацию для нагнетания напряжённости в регионе, с учётом того, что сопредельные с Афганистаном страны (это и Иран, и Россия, и Китай) относятся к странам — соперникам США и создание здесь зоны постоянной нестабильности, управляемого хаоса тоже может быть реальным сценарием для США», — заключил он.

Ранее Байден в ходе телеобращения сообщил о готовности подвергнуться критике за решение вывести войска США из Афганистана, но настаивает на правильности данного шага.