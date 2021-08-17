В «Победе» заявили о готовности открыть рейсы в Египет с конца октября 

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что авиакомпания готова открыть рейсы в Египет с конца октября.

«Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания всё свёрстано, самолёты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября», — приводит ТАСС слова Калмыкова.

Ранее сообщалось, что Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх.

Накануне авиакомпания S7 заявила о возможности начала полётов в Египет в сентябре.