Авиакомпания S7 заявила о возможности начала полётов в Египет в сентябре
- РИА Новости
«Авиакомпания заинтересована в полётах в Египет и может начать их ориентировочно в сентябре этого года», — приводит ТАСС сообщение.
В авиакомпании заявили, что приветствуют решение российских властей об увеличении числа допусков к полётам в Египет и ожидают публикации официальных документов в соответствии с процедурами.
Ранее сообщалось, что Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх.