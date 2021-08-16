Авиакомпания S7 заявила о возможности начала полётов в Египет в сентябре

Авиакомпания S7 может начать полёты в Египет в сентябре, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Авиакомпания заинтересована в полётах в Египет и может начать их ориентировочно в сентябре этого года», — приводит ТАСС сообщение.

В авиакомпании заявили, что приветствуют решение российских властей об увеличении числа допусков к полётам в Египет и ожидают публикации официальных документов в соответствии с процедурами.

Ранее сообщалось, что Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх.