Авиакомпания S7 заявила о возможности начала полётов в Египет в сентябре

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Авиакомпания S7 может начать полёты в Египет в сентябре, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
Авиакомпания S7 заявила о возможности начала полётов в Египет в сентябре
  • РИА Новости

«Авиакомпания заинтересована в полётах в Египет и может начать их ориентировочно в сентябре этого года», — приводит ТАСС сообщение.

В авиакомпании заявили, что приветствуют решение российских властей об увеличении числа допусков к полётам в Египет и ожидают публикации официальных документов в соответствии с процедурами.

Ранее сообщалось, что Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх.

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