Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет

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Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет
  • РИА Новости

«Также принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет по маршрутам Москва — Хургада, Москва — Шарм-эш-Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в города Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте», — заявили в штабе.

Ранее Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярное выполнение рейсов в Египет.

Посол России в Египте Георгий Борисенко прокомментировал возобновление авиасообщения с египетскими курортами.

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