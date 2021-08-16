Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет

Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

РИА Новости

«Также принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет по маршрутам Москва — Хургада, Москва — Шарм-эш-Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в города Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте», — заявили в штабе. Ранее Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярное выполнение рейсов в Египет. Посол России в Египте Георгий Борисенко прокомментировал возобновление авиасообщения с египетскими курортами.