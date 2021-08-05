Посол России прокомментировал возобновление авиасообщения с египетскими курортами

Посол России в Египте Георгий Борисенко прокомментировал возобновление авиасообщения с египетскими курортами. Его заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

Он отметил, что «общению между людьми, безусловно, очень помогает и договорённость глав государств о возобновлении прямого авиасообщения между российскими городами и египетскими курортами Красного моря».

«После серьёзной подготовки с двух сторон первые регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начинаются 9 августа. Причём, если позволит ситуация с пандемией, их интенсивность станет быстро нарастать», — заявил дипломат.

Борисенко рассказал, что «России было нелегко сделать данный шаг после того, как в 2015 году в результате террористического акта потерпел крушение наш пассажирский самолёт, вылетевший из Шарм-эш-Шейха».

«Однако мы убедились, что за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности. Потому рассчитываем, что российских туристов, которые хорошо помнят традиционное египетское гостеприимство и очень соскучились по Красному мору, ожидает безопасный и комфортный отдых. Это откроет огромные возможности для взаимодействия в туристической сфере», — добавил посол.

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно решению оперштаба, рейсы Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять раз в неделю на каждом маршруте.

В начале июля президент России Владимир Путин отменил действие указа, который запрещал российским авиакомпаниям летать на курорты Египта.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал данное сообщение.