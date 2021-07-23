Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта

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Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта
  • Reuters

Согласно решению оперштаба, рейсы Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять раз в неделю на каждом маршруте.

Также стало известно о возобновлении полётов в Бахрейн, Доминикану и Молдавию.

В начале июля президент Владимир Путин отменил действие указа, который запрещал российским авиакомпаниям летать на курорты Египта. 

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал данное сообщение.

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