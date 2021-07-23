Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

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Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, по итогам состоявшегося заседания и с учётом эпидемиологической обстановки принято решение о возобновлении на взаимной основе регулярного авиасообщения со следующими государствами: Бахрейн по маршруту Москва — Манама с частотой два рейса в неделю; Доминикана по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю; Молдавия по маршруту Москва — Кишинёв с частотой три рейса в неделю.

Кроме того, увеличивается число рейсов в Дамаск и Египет.

Ранее стало известно, что с 1 августа вырастет число рейсов в Белоруссию.

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