Росавиация выдала восьми авиакомпаниям допуски на полёты в Египет

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Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярное выполнение рейсов в Египет.
Росавиация выдала восьми авиакомпаниям допуски на полёты в Египет
  • © РИА Новости / Юрий Сомов

Об этом говорится в приказе ведомства.

Отмечается, что допуски для полётов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air.

В ведомстве уточнили, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по данным маршрутам.

«Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полётов», — говорится в документе.

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно решению оперштаба, рейсы Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять раз в неделю на каждом маршруте.

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