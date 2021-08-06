Росавиация выдала восьми авиакомпаниям допуски на полёты в Египет

Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярное выполнение рейсов в Египет.

Об этом говорится в приказе ведомства.

Отмечается, что допуски для полётов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air.

В ведомстве уточнили, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по данным маршрутам.

«Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полётов», — говорится в документе.

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно решению оперштаба, рейсы Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять раз в неделю на каждом маршруте.