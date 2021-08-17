В Узбекистане рассказали о контактах с талибами

Узбекистан «поддерживает тесные контакты с представителями движения «Талибан»* по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МИД Узбекистана.

«Мы также твёрдо заявляем, что любые попытки нарушения государственной границы будут жёстко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.