Глава МИД Великобритании и госсекретарь США обсудили Афганистан

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане.
Глава МИД Великобритании и госсекретарь США обсудили Афганистан
  • Reuters
  • © Brendan Smialowski

Об этом глава МИД Соединённого Королевства сообщил в Twitter.

Он отметил, что приоритет двух стран — обеспечение безопасности граждан Великобритании и США, а также тех, кто помогал работе миссий в Афганистане.

«Мы обсудили также необходимость координации международных усилий, чтобы не допустить превращения Афганистана в базу для террористических групп», — добавил Рааб.

Ранее Рааб сообщил, что власти Великобритании оставляют за собой возможность ввести санкции против боевиков радикального движения «Талибан»*, установившего контроль над столицей Афганистана Кабулом. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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