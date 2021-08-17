Глава МИД Великобритании и госсекретарь США обсудили Афганистан
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Об этом глава МИД Соединённого Королевства сообщил в Twitter.
Он отметил, что приоритет двух стран — обеспечение безопасности граждан Великобритании и США, а также тех, кто помогал работе миссий в Афганистане.
«Мы обсудили также необходимость координации международных усилий, чтобы не допустить превращения Афганистана в базу для террористических групп», — добавил Рааб.
Ранее Рааб сообщил, что власти Великобритании оставляют за собой возможность ввести санкции против боевиков радикального движения «Талибан»*, установившего контроль над столицей Афганистана Кабулом.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.