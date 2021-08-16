Великобритания рассмотрит возможность введения санкций против талибов

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Власти Великобритании оставляют за собой возможность ввести санкции против боевиков радикального движения «Талибан»*, установившего контроль над столицей Афганистана Кабулом. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Великобритания рассмотрит возможность введения санкций против талибов
  • © Patrick Pleul
  • globallookpress.com

«Мы воспользуемся нашим председательством в «группе семи», чтобы ясно дать понять «Талибану», что мы привлечём их к ответственности в случае превращения Афганистана в гавань для террористов», — приводит ТАСС слова Рааба.

Он подчеркнул, что Великобритания «постарается заставить талибов выполнить обязательства по созданию инклюзивного правительства и защите прав человека».

По словам официального представителя радикального движения «Талибан» Мохаммада Наима, военные действия на территории государства завершены.

Талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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