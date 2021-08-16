Al Jazeera: представитель «Талибана» заявил, что война в Афганистане закончена

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Официальный представитель радикального движения «Талибан»* Мохаммад Наим заявил о завершении военных действий на территории Афганистана.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Слава богу, война в Афганистане закончена. Мы достигли того, к чему стремились, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — сказал Наим.

Ранее стало известно о намерениях «Талибана» в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

При этом талибы заявили, что не планируют формировать коалиционное правительство в Афганистане при участии других политических сил.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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