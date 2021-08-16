Байден выступит с заявлением по ситуации в Афганистане

Американский президент Джо Байден выступит с речью, посвящённой ситуации в Афганистане.

«Сегодня в 15:45 (22:45 мск) я выступлю с обращением к народу по ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении президента в Twitter.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее подтвердил эвакуацию из Афганистана нескольких сотен американцев, в числе которых сотрудники посольства и обычные граждане.

По словам официального представителя радикального движения «Талибан»* Мохаммада Наима, военные действия на территории государства завершены.

Талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.