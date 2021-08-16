США подтвердили эвакуацию нескольких сотен человек из Афганистана

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил эвакуацию из Афганистана нескольких сотен американцев, в числе которых — сотрудники посольства и обычные граждане.

«К настоящему моменту были эвакуированы несколько сотен гражданских, включая служащих и рядовых граждан США», — заявил он в комментарии ТАСС.

Официальный представитель Минобороны Соединённых Штатов добавил, что аэропорт Кабула всё еще принимает коммерческие рейсы несмотря на периодические задержки и перебои в течение дня. По словам Кирби, в настоящий момент американские военные взяли на себя управление воздушным движением в аэропорту при поддержке афганских коллег.

Ранее стало известно, что США увеличат военный контингент на территории Афганистана до шести тыс. человек в ближайшие 48 часов. Задача военнослужащих будет заключаться в оказании содействия усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев.