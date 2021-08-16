США увеличат военный контингент в Афганистане до шести тысяч человек

Количество военнослужащих США на территории Афганистана в ближайшие 48 часов будет увеличено до шести тыс. человек для содействия усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Госдепартамента Соединённых Штатов.

«В течение следующих 48 часов наше присутствие с целью обеспечения безопасности будет расширено до почти 6 тыс. военнослужащих, задачей которых будет исключительно содействие этим усилиям, и мы также возьмем на себя управление воздушным движением», — говорится в публикации.

В Госдепе также отметили, что в ближайшее время американская сторона организует эвакуацию тысячи граждан США и нанятых из числа граждан Афганистана сотрудников посольства из страны.

Ранее сообщалось о стрельбе в районе аэропорта афганской столицы, где проходит эвакуация сотрудников посольств разных стран.

Представители радикального движения «Талибан»* на фоне случившегося установили блокпосты в ряде районов Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.