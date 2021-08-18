В ЕП заявили о «вмешательстве» Китая в работу научного сообщества Европы

Член Европейского парламента от Франции Доминик Бильд подняла вопрос о «вмешательстве» Китая в деятельность европейского научного сообщества. Свою позицию она объяснила в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился c документом.

Как напомнила Бильд, в апреле 2021 года около 70 «представителей элиты» Эстонии в сфере СМИ, науки, культуры и образования написали открытое письмо, в котором рассказали «о действиях Китая по оказанию влияния». Особую обеспокоенность представителей прибалтийского государства в этом отношении вызывала академическая сфера.

«В частности, подписавшие письмо призвали обеспечить создание средств для постоянного отслеживания китайской деятельности по оказанию влияния, а также для защиты иностранных граждан, находящихся в Европе, особенно лиц из Гонконга», — отметила парламентарий.

В своём обращении Бильд упомянула, что подобного рода опасения в последние годы высказывались и в США. Речь идёт об опубликованном в 2019 году отчёте Стэнфордского университета, в котором говорилось «о стратегии Китая по оказанию влияния» на систему американского высшего образования. Также евродепутат напомнила о случае, когда Австралия начала парламентское расследование «по вопросу иностранного вмешательства в университетах».

В связи с этим Бильд обратилась к Еврокомиссии с вопросом: «Какой вклад комиссия внесёт в защиту научно-образовательной свободы и исследовательской работы в ЕС?»

В прошлом году депутат Европейского парламента от Бельгии Филип Де Ман (группа «Идентичность и демократия») выразил обеспокоенность в связи с возможным шпионажем со стороны Китая в высших учебных заведениях стран — членов ЕС.